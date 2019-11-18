Європейська версія дещо відрізнятиметься від американської.

Довгоочікувана прем’єра електричного кросовера в стилі Ford Mustang нарешті відбулась, одразу ж ставши головною сенсацією для автомобільних ЗМІ у США. Американський виробник розкрив усі подробиці про новинку, назвавши і головних ринкових суперників. Як не дивно, Mustang Mach-E зарахували в конкуренти кільком моделям Porsche.

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Чимало незвичних речей поєднав у собі Mustang Mach-E і чимало того, що Ford не робив ніколи раніше. По-перше, культовий поні-кар вперше за 55-річну історію став кросовером. По-друге – він має кузов крос-купе, що теж в новинку для Ford. Нарешті, це перший повноцінний електрокар марки, розроблений з нуля на самостійній платформі.

Шасі кросовера передбачає повністю незалежну підвіску зі стійками McPherson спереду та багаторичажну конструкцію зі стабілізаторами поперечної стійкості ззаду. Для дорожчих комплектацій пропонуватиметься підвіска з адаптивними амортизаторами. Блок тягових акумуляторів розміщений в підлозі. Габарити кросовера становлять 4724/1880/1600 мм у довжину, ширину і висоту, при колісній базі в 2971 мм. Кліренс – 145 мм.

Фото: Ford Mustang Mach-E / Ford

Силова установка Mustang Mach-E складається з одного або пари електромоторів. Простіша версія має в запасі 255 електричних “поні” і батарею на 75,7 кіловат-годин. Модифікація Extended Range пропонує акумулятор на 98,8 кВт*год і 282-сильний мотор. В обох випадках привід у кросовера буде заднім. Повнопривідна двомоторна версія Mustang Mach-E має продуктивність у 332 к.с., при тій же ємності батарей. Запас ходу, в залежності від двигуна і батареї, складає від 340 до 480 км на одній зарядці.



Фото: ​​​Ford Mustang Mach-E 2021 / Ford

Ford заявляє, що динаміка Mustang Mach-E буде кращою, ніж у... Porsche Macan. Дивне порівняння, зважаючи на те, що німецький кросовер – не електричний. “Блакитний овал” повідомляє про здатність своєї новинки прискорюватись з місця до першої сотні за 5,5-6,5 секунд, залежно від версії Mach-E.

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Трохи пізніше на ринку має з’явитись топова версія моделі під назвою Ford Mustang Mach-E GT. Такий кросовер укомплектують 459-сильною силовою установкою з 830 Нм крутного моменту, котра дозволить набирати першу сотню на спідометрі менш, ніж за 4 секунди, а з опційним пакетом Performance Edition – ще швидше. Тут знову порівняння з Porsche – згадуються моделі Macan Turbo та 911 GTS, котрих Mach-E обіцяє залишити в аутсайдерах.

Фото: інтер’єр Ford Mustang Mach-E / Ford

Тим, кого цікавить не лише динаміка, виробник повідомив, що місткість Mustang Mach-E має пару багажників, здатних прийняти 135 та 821 літр багажу. Склавши спинки задніх сидінь простір для вантажу можна збільшити до 1688 літрів.

Електроніка кросовера побудована на фірмовій архітектурі останнього покоління Ford SYNC 4, котрій обіцяні елементи штучного інтелекту. Звичайно ж, оновлення програмного забезпечення буде проводитись “по повітрю”, як це робить Tesla.

У списку опцій є кілька цікавих “фішок”: замість ключа від машини власник зможе використовувати власний смартфон, а ті клієнти, які замовлять панорамний дах, матимуть прохолоду в салоні влітку і тепло взимку, завдяки склу з захистом від інфрачервоних променів.

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Дилери Ford по всьому світу (але не в Україні) вже відкрили прийом замовлень на електричний кросовер Mustang Mach-E. Автомобілі почнуть доправляти замовникам у другій половині 2020 року. Першими на ринку з'явиться особлива версія моделі First Edition, до якої приєднається середня комплектація Premium. На початку 2021 року можна буде придбати базову версію Select і багате виконання California Route 1. Останнім в лінійці стане Ford Mustang Mach-E GT, котрий очікується в першій половині 2021 року.



Фото: презентація Ford Mustang Mach-E / Motor1

Наразі відомі ціни Ford Mustang Mach-E для США. Бажаючим оформити попереднє замовлення потрібно внести депозит у розмірі 500 доларів. Базова версія Mach-E оцінена у $43 895. Повнопривідна транмісія додає до цієї цифри ще $2700, а збільшення батареї – ще $5000. Виконання Premium коштує $50 600, а версія, котра з’явиться першою – First Edition оцінена у $59 900. Тим, хто дочекається виходу Mustang Mach-E GT, потрібно приготувати $60 500.



Ford заявляє, що Mustang Mach-E стане однією з 14 електрифікованих моделей марки у Європі до кінця 2020 року. При цьому американський виробник не лише оновлює свій модельний ряд батарейними автомобілями, а й будує мережу фірмових зарядних станцій – до означеного часу в Старому світі буде більше 125 тисяч публічних електро-заправок. Про плани появи електричного кросовера Mustang Mach-E в офіційній дилерській мережі Ford в Україні поки не повідомлялось.

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