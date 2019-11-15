Тяговий акумулятор на 80 кВт/год, потужність у 530 к.с. і автономний пробіг у 600 км. Новинка позиціонуватиметься як електрокар преміум-класу.

Портал CNET Roadshow поширив інформацію про електрчний седан BMW i4, ринковий дебют якого має відбутись у 2021 році. Серійна модель успадкує зовнішність та силову установку, продемонстровані концептом BMW i Vision Dynamics 2017 року.

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BMW i4 являтиме собою седан, котрий стане третьою моделюю у лінійці електрокарів і-Серії, після хетчбека i3 та купе i8. Виробництво електрокара налагодять у Франкфурті, однак коли воно розпочнеться – поки не відомо.

Як стало відомо CNET Roadshow, серійний BMW i4 отримає силову установку потужністю близько 530 к.с. Стверджується, що динаміка розгону новинки буде на рівні 4 секунд до першої сотні на спідометрі.

Фото: концепт BMW i Vision Dynamics – передвісник серійного i4 / BMW

Блок літій-іонних акумуляторів п'ятого покоління ємністю у 80 кіловат-годин повинен забезпечити електричному седану запас ходу в 600 км. Батарея електрокара матиме можливість швидкісної зарядки від станцій на 150 кВт, що дозволить “заправляти” батарею до 80% усього за 35 хвилин. При цьому, коротка підзарядка протягом 6 хвилин дозволить проїхати 100 км. Прогнозується також поява молодшой версії моделі з акумулятором на 60 кВт*год.

Нагадаємо, компанія планує протягом наступних семи років ввести в модельну гамму 25 електрифікованих автомобілів, включно з гібридними.

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