У Києві вже купили BMW M8 2020. Причому взяли купе БМВ в самому крутому варіанті Competition.

Нова БМВ М8 оснащена 4,4-літровим V8 твін-турбо, який у версії Competition видає 625 л. с. Прискорення до 100 км/год займає 3,2 с, а максимальна швидкість складає 305 км/год.

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Всі BMW M8 є повноприводними, хоча для дріфту передню вісь можна відключити. За доплату запропоновані карбоново-керамічні гальма.

Відрізнити новий BMW M8 Competition можна по обвесу, воздухозаборникам в боковинах і 20-дюймовими дисками. У салоні передбачені спортивні крісла.

Нагадаємо, презентували заряджену модель в Україні зовсім недавно і коштує вона від 3,8 млн. гривень.

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