Столичні чиновники продовжують створювати нові перепони для автомобілістів. Транспортний колапс, що виник на Подолі після перекриття вулиці Сагайдачного та Контрактової площі, їх не зупиняє.

Цього разу від радника мера Києва Максима Бахматова прозвучала пропозиція зробити в'їзд до центру Києва платним.

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"Столиця повинна максимально використовувати всі жорсткі важелі впливу на порушників ПДР для того, щоб кияни та гості міста могли нормально пересуватися. Це стосується і обмежень проїзду центральними вулицями, платного в'їзду в центр і високу вартість парковки там", – заявив в інтерв'ю сайту "Сегодня" повідомив радник мера Києва Максим Бахматов.

"Якщо ти хочеш паркуватися на Бесарбці, то, будь добрий, заплати 2, 3 або 5 євро на годину! Бесарабка не те місце, куди кияни приїжджають щодня. Кинути тут машину на 10-15 хвилин – це вже серйозні проблеми для інших учасників дорожнього руху. І навіщо їхати на Бессарабку з Житомира, якщо на Лівий берег столиці можна проїхати зовсім іншим маршрутом, минаючи центр міста? Проїзд центральними вулицями Києва повинен бути жорстко обмежений: платним в'їздом, високою вартістю паркування, або взагалі бути закритим по парних або непарних днях", - сказав Бахматов.

"Я думаю, використовувати необхідно всі варіанти, а потім вже дивитися, що нам підходить, а що - ні. Місто - це живий організм! Всього п'ять днів жорсткого контролю, і ми бачимо, що смуги для громадського транспорту поїхали. Тобто, кияни дуже хочуть виконувати правила дорожнього руху, але їм трішки потрібно "допомогти"", – уточнив радник мера.

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