Питання проходження технічного контролю службовими автомобілями дотепер було спірним. Суд поставив крапку у цьому недорозумінні.

При виявленні фактів керування такими автомобілями без протоколу технічного огляду, поліція виписувала штрафи на підставі ч. 3 ст. 121 КУпАП в розмірі 340 грн. При повторному порушенні водіїв позбавляли посвідчення водія від 3-х до 6-ти місяців.

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Вирішальний висновок по даному питанню зробив Верховний суд у рішенні від 17.10.2019: “Аналіз положень статті 35 Закону "Про дорожній рух" дає підстави для висновку про те, що обов`язковому технічному контролю підлягають автомобілі, що використовуються для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку. Тобто, визначальною обставиною є мета фактичного використання автомобіля для перевезення пасажирів з метою отримання прибутку”.

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При цьому, суд наголосив, що службовий автомобіль не слід вважати автомобілем, що здійснює перевезення пасажирів з метою отримання прибутку. Якщо автомобіль використовується в службових цілях для забезпечення господарської діяльності юридичної особи в цілому, то він не підлягає обов`язковому проходженню технічного контролю.

Таким чином, відповідно до позиції Верховного суду, якщо службовий автомобіль не надає платні послуги з перевезення пасажирів чи вантажів, то він не повинен проходити технічний огляд. Відповідно штраф за відсутність протоколу технічного огляду у такому випадку буде незаконний.

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