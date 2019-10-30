До сих пор было спорным вопросом прохождение технического контроля служебными автомобилями. Суд поставил точку в этом вопросе.

При выявлении фактов управления такими автомобилями без протокола технического осмотра, полиция выписывала штрафы на основании ч. 3 ст. 121 КУоАП в размере 340 грн. При повторном нарушении водителей лишали удостоверения водителя от 3-х до 6-ти месяцев.

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Решающий вывод по данному вопросу сделал Верховный суд в решении от 17.10.2019: “Анализ положений статьи 35 Закона "О дорожном движении" дает основания для вывода о том, что обязательному техническому контролю подлежат автомобили, используемые для перевозки пассажиров или грузов с целью получения прибыли. То есть, определяющим обстоятельством является цель фактического использования автомобиля для перевозки пассажиров с целью получения прибыли”.

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При этом, суд подчеркнул, что служебный автомобиль не следует считать автомобилем, осуществляющим перевозку пассажиров с целью получения прибыли. Если автомобиль используется в служебных целях для обеспечения хозяйственной деятельности юридического лица в целом, то он не подлежит обязательному прохождению технического контроля.

Таким образом, согласно позиции Верховного суда, если служебный автомобиль не предоставляет платные услуги по перевозке пассажиров или грузов, то он не должен проходить технический осмотр. Соответственно штраф за отсутствие протокола технического осмотра в таком случае будет незаконным!

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