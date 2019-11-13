Столичные чиновники продолжают создавать новые преграды для автомобилистов. Транспортный коллапс, возникший на Подоле после перекрытия улицы Сагайдачного и Контрактовой площади, их не останавливает.

На этот раз от советника мэра Киева Максима Бахматова прозвучало предложение сделать въезд в центр Киева платным.

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"Столица должна максимально использовать все жесткие рычаги воздействия на нарушителей ПДД для того, чтобы киевляне и гости города могли нормально передвигаться. Это касается и ограничений проезда по центральным улицам, платного въезда в центр и высокой стоимости парковки там", – заявил в интервью сайту "Сегодня" советник мэра Киева Максим Бахматов.

"Если ты хочешь парковаться на Бессарбке, то, будь добр, заплати 2, 3 или 5 евро в час! Бессарабка не является тем местом, куда киевляне приезжают ежедневно. Бросить здесь машину на 10-15 минут – это уже серьезные проблемы для других участников дорожного движения. И зачем ехать на Бессарабку автомобилю из Житомира, если на Левый берег столицы можно проехать по совсем другому маршруту, минуя центр города? Проезд по центральным улицам Киева должен быть жестко ограничен: платным въездом, высокой стоимостью парковки, или вообще быть закрытым по четным или нечетным дням", – сказал Бахматов.

"Я думаю, необходимо использовать все варианты, а потом уже смотреть, что нам подходит, а что – нет. Город – это живой организм! Всего пять дней жесткого контроля, и мы видим, что полосы для общественного транспорта поехали. То есть, киевляне очень хотят выполнять правила дорожного движения, но им немножко нужно "помочь", – уточнил советник мэра.

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