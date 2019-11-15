В Киеве уже купили BMW M8 2020. Причем взяли купе БМВ в самом крутом варианте Competition.

Новая БМВ М8 оснащена 4,4-литровым V8 твин-турбо, который в версии Competition выдает 625 л. с. Ускорение до 100 км/ч занимает 3,2 с, а максимальная скорость составляет 305 км/ч.

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Все BMW M8 являются полноприводными, хотя для дрифта переднюю ось можно отключить. За доплату предложены карбоново-керамические тормоза.

Отличить новый BMW M8 Competition можно по обвесу, воздухозаборникам в боковинах и 20-дюймовым дискам. В салоне предусмотрены спортивные кресла.

Напомним, представили заряженную модель в Украине совсем недавно и стоит она от 3,8 млн. гривен.

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