Раніше автомобіль згадувався під назвами Model P та Pickup, однак виробник вирішив дати новинці інше ім'я.

За кілька днів до офіційної прем'єри електричного пікапа Tesla, компанія зареєструвала товарні знаки Cybertruck і CYBRTRK. Скоріш за все, саме під цією назвою автомобіль з’явиться на ринку. Разом з тим, зараз вже можна побачити логотип пікапа.

Читайте також: Ілон Маск вирішив будувати європейську Гігафабрику Tesla в Берліні

Імовірно, позначення CYBRTRK використовуватиметься у якості логотипа на самих автомобілях, тоді як повна назва “Сайбертрак” (“Кібертрак” в українській транскрипції) фігуруватиме в офіційних документах. Усі крапки над “і” американський виробник розставить вже 21 листопада з прем’єрою пікапа в Лос-Анджелесі.



Фото: текстовий логотип CYBRTRK для електричного пікапа Tesla Cybertruck / Teslarati

Наразі про автомобіль відомі лише розрізнені деталі: силова установка складатиметься з двох електромоторів, запас ходу буде від 640 до 800 кілометрів, залежно від ємності батареї, а вартість базової версії становитиме близько 50 тисяч доларів – усе це зі слів Ілона Маска. Також засновник фірми пообіцяв, що електричний пікап буде “кращим в класі”.

Також цікаво: Tesla стала найдорожчим американським автовиробником, обігнавши концерн General Motors