Рівно за два тижні ми побачимо останню з запланованих до випуску моделей марки.

У Твіттері Ілона Маска з’явилось повідомлення про дату довгоочікуваного дебюту “кіберпанк пікапа”. Бос електро-марки написав, щопікап Tesla буде представлений 21 листопада в Лос-Анджелесі.

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Презентація пікапа відбудеться поруч з “космічним заводом” SpaceX. Як не дивно, до цього часу автовиробнику вдалось утримати в таємниці зовнішність пікапа, тож під час прем’єри усі побачать його вперше. Небачений пікап стане останньою моделлю в лінійці Tesla і закриє собою прогалину.

Cybertruck unveil on Nov 21 in LA near SpaceX rocket factory — Elon Musk (@elonmusk) 6 ноября 2019 г.



На сьогодні про пікап Tesla відомо вкрай мало, лиш те, що зволів відкрити Ілон Маск через свій Твіттер. Перша його заява стосувалась вартості пікапа: “ви повинні мати можливість купити справді відмінний пікап за 49 000 доларів або й дешевше”. Звучить приємно, однак за досвідом Model 3 можна передбачити, що продажі новинки розпочнуться не з найдешевшої версії пікапа. Коли ж розпочнеться прийом замовлень, виробництво та доставка автомобілів клієнтам – наразі невідомо.

Маск також розкрив, що його пікап повинен перевершити популярні у США пікапи Ram 1500 та Ford F-150 за габаритами. Топовому виконанню “Model P” обіцяний запас ходу у 650-800, а може й більше, кілометрів. Пікап Tesla матиме по одному мотору на кожній осі, які забезпечать йому повний привід. Підвіска буде регулюватися автоматично в залежності від навантаження, аби кліренс залишався незмінним. Електричний пікап, за словами Маска, зможе буксирувати до 136 тонн.



Фото: офіційний тізер Tesla Pickup / Tesla

Нагадаємо, наразі лінійка Tesla включає лише три моделі: S, 3 та Х. Готується до виробництва компактний кросовер Model Y, за ним на черзі родстер Roadster і паралельно – вантажівка Semi. Дві останні мають вийти не раніше 2021 року. Коли у Tesla з’явиться час на виробництво пікапа – поки не ясно, та, можливо, часові рамки будуть окреслені під час презентації. Дочекаємось.

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