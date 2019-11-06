Несподіваний вибір КПП для електрокара.

Ще однією несподіванкою став вибір партнера для цього проекту – в роботі над електричним Mustang компанії Ford допомогала фірма Webasto. Остання відома своїми передпусковими обігрівачами, кондиціонерами та пічками для автомобілів, переважно комерційних.

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До виставки SEMA 2019 компанії Ford та Webasto підготували дуже особливий Mustang з прозорим капотом, під яким встановлений двоядерний електричний двигун Phi-Power на 900 к.с. та 1356 Нм. Мотор живиться від 800-вольтової літієвої батареї і зв’язаний з 6-ступінчатою механічною коробкою передач Calimer Getrag MT82, яка транслює оберти на задню вісь.

Фото: Webasto Lithium Ford Mustang / Ford

Динамічні характеристики електричного Mustang, нажаль не розкриваються. Не має планів компанія Ford і на будь-яке подальше використання цього агрегату у своїх електричних моделях. Хоча до 2022 року американський виробник планує мати у своїй лінійці кілька повністю електричних моделей, включаючи батарейний пікап F-150 та мустангоподібний кросовер.

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