Амбітна ціль має бути досягнута до 2021 року.

Magna International є одним з найбільших світових виробників автокомпонентів. Компанія отримала грант від Міністерства енергетики США на розробку автомобільного електромотора наступного покоління.

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Відповідно до технічного завдання, новий мотор повинен бути у 8 разів ефективнішим за існуючі аналоги за питомою потужністю (співвідношення потужності до маси) і при цьому на 50% дешевшим. Передбачається, що новий мотор матиме потужність приблизно у 125 кВт – 170 к.с.

У роботі над проектом задіяні спеціалісти Magna, Інституту технологій Іллінойса та Університету Вісконсін-Медісон. Результат роботи інженерів представлять на суд грантодавця, тобто, Міненерго США, у 2021 році.

Знизити собівартість продукту планується за рахунок відмови від застосування постійних магнітів з рідкоземельних металів.

“Зниження залежності від рідкоземельних магнітів вирішує дві основні проблеми, що заважають прискоренню електрифікації, – це джерела постачань сировини та висока собівартість”, – зазначають у компанії Magna.

Разом з електромотором розробники мають створити відповідну йому трансмісію та інвертор – фактично, усю силову установку, без батарей. При цьому новий мотор буде розроблятись, відповідно до чинних стандартів, що застосовуються в автопромі. Контроль собівартості виробу планують здійснювати на всіх етапах розробки.

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