Амбициозная цель должна быть достигнута к 2021 году.

Magna International является одним из крупнейших мировых производителей автокомпонентов. Компания получила грант от Министерства энергетики США на разработку автомобильного электромотора следующего поколения.

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Согласно техническому заданию, новый мотор должен быть в 8 раз эффективнее, чем существующие аналоги по удельной мощности (отношение мощности к массе) и при этом на 50% дешевле. Предполагается, что новый мотор будет иметь мощность примерно в 125 кВт-170 л.с.

В работе над проектом задействованы специалисты Magna, Института технологий Иллинойса и Университета Висконсин-Мэдисон. Результат работы инженеров представят на суд грантодателя, то есть Минэнерго США, в 2021 году.

Снизить себестоимость продукта планируется за счет отказа от применения постоянных магнитов из редкоземельных металлов.

“Снижение зависимости от редкоземельных магнитов решает две основные проблемы, мешающие ускорению электрификации, – это источники поставок сырья и высокая себестоимость”, – отмечают в компании Magna.

Вместе с электромотором разработчики должны создать соответствующую ему трансмиссию и инвертор – фактически, всю силовую установку, без батарей. При этом новый мотор будет разрабатываться в соответствии с действующими стандартами, применяемыми в автопроме. Контроль себестоимости изделия планируют осуществлять на всех этапах разработки.

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