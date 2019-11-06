За тиждень до офіційної прем'єри стає відомим все більше подробиць.

11 листопада чеська Skoda обіцяє повністю показати нове покоління свого бестселера Octavia. А поки що інтриргує малюнками чи відео. Черговий тизер - інтер'єру моделі та керма.

Дисплей інформаційно-розважальної системи буде у вигляді планшету, він розміщений вище, ніж у попередньої моделі. Панель приладів також тепер матиме форму дисплею, він розміщений вище, тому зручніше для водія. Цікаво, що навіть нещодавно представлена старша модель Superb не пропонує цю технологію.

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Також помітні сидіння з кращою бічною підтримкою. Skoda усунула багато кнопок і перемикачів, які тепер стали сенсорними – схожа концепція відпрацьована на одноплатформенному VW Golf. Іншими стали важелі перемикання на кермі.

Важіль перемиканя автоматичної коробки передач DSG не те, що набагато менший, ніж раніше. Він став просто джойстиком, як у комп'ютерних іграх.



Нагадаємо, що Ferrari пропонує використовувати джойстик замість керма.