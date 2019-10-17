Схоже, у Volkswagen та Skoda ідентична рекламна стратегія – слідом за аналогічним анонсом Golf 8, чеська марка почала розкривати карти про свій бестселлер.

Тим, кому двох картинок замало, аби роздивитись нове покоління Skoda Octavia, доведеться дочекатись 11 листопада.

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Автомобільні папараці вже давно розкрили вигляд наступного покоління Octavia, однак саме офіційні скетчі від Skoda дозволяють точно уявити, як виглядатиме автомобіль, що прийде на зміну нинішній “Октавії”.

Фото: шпигунські знімки Skoda Octavia 2020 / Garaz.cz, Motor1

Хоча на дизайнерських ескізах автомобіль має дещо прикрашений вигляд (відсутність дверних ручок, великі колеса, вільні пропорції кузову), він відкриває деталі, які раніше від нас ховали. А саме: передню та задню оптику і обвіс. Не важко співставити нові подробиці з тим, що потрапляло в об’єктиви шпигунів раніше.

Фото: ескізи Skoda Octavia IV / Skoda

Втім, “цілий” автомобіль покажуть вже менш, ніж за місяць – 11 листопада, на спеціальному заході в Празі. Очікується, що четверте покоління Octavia презентують одразу в формі ліфтбека і універсала. Наступного року модельну лінійку поповнять ще двома версіями: позашляховою Octavia Scout та спортивною Octavia RS. Їх теж вже бачили на тестових полігонах.

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