Похоже, у Volkswagen и Skoda идентичная рекламная стратегия – вслед за аналогичным анонсом Golf 8, чешская марка начала раскрывать карты о своем бестселлере.

Тем, кому двух картинок мало, чтобы рассмотреть новое поколение Skoda Octavia, придется дождаться 11 ноября.

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Автомобильные папарацци уже давно раскрыли вид следующего поколения Octavia, однако именно официальные скетчи от Skoda позволяют точно представить, как будет выглядеть автомобиль, который придет на смену нынешней “Октавии”.

Фото: шпионские снимки Skoda Octavia 2020 / Garaz.cz, Motor1

Хотя на дизайнерских эскизах автомобиль имеет несколько приукрашенный вид (отсутствие дверных ручек, большие колеса, свободные пропорции кузова), он открывает детали, которые раньше от нас прятали. А именно: переднюю и заднюю оптику и обвес. Не трудно сопоставить новые подробности с тем, что попадало в объективы шпионов раньше.

Фото: эскизы Skoda Octavia IV / Skoda

Впрочем, "целый" автомобиль покажут уже менее, чем через месяц – 11 ноября, на специальном мероприятии в Праге. Ожидается, что четвертое поколение Octavia представят сразу в форме лифтбека и универсала. В следующем году модельную линейку пополнят еще двумя версиями: внедорожной Octavia Scout и спортивной Octavia RS. Их тоже уже видели на тестовых полигонах.

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