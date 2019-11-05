Зі шматочків можна скласти уявлення про цілий автомобіль, але доведеться задіяти фантазію.

Чеський автовиробник примудрився показати геть усі деталі новинки, тримаючи її в тіні. Темрява відступить вже за тиждень.

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Без перебільшення можна назвати нову Skoda Octavia – головним дебютом цього року, принаймні для нашої країни, де так люблять цю модель. Поки Volkswagen розгортає дистрибуцію нового Golf 8 та електричного хетчбека, а SEAT концентрується на суббренді Cupra, чехи готуються оновити свій бестселлер. Цього разу нам дозвлено побачити універсал Skoda Octavia та його ключові деталі.



Так, вперше виробник показав роботу нової оптики Skoda Octavia. Маємо візуальне підтвердження того, що у наступної “Октавії” буде повністю світлодіодні фари, виконані за матричною схемою. Крім того, можна побачити, як працюють давно обіцяні динамічні сигнали поворотів. Нарешті, на кормі автомобіля помітна відсутність логотипу марки, котрий замінив напис SKODA.

Очікується, що в новому поколінні універсал Octavia трохи додасть у габаритах, матиме більший, ніж у попередника, багажник – 640 літрів замість 610. Кузов Skoda Octavia стане більш обтічним: коефіцієнт аеродинамічного опору повинен зменшитися до 0,26 для універсала і до 0,24 для ліфтбека.

Стало відомо, що в Європі продажі нової Octavia розпочнуться саме з універсала. Напевно, таким чином виробник хоче підкреслити, що Skoda Octavia Combi є найпопулярнішим універсалом в Старому світі. Слідом за універсалом Skoda виведе на ринок ліфтбек, офф-роад версію Octavia Scout, а також спортивну Octavia RS.

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