Зазвичай автовикрадачі, отримавши свою здобич, "залягають на дно" разом з машиною. Але не в цьому випадку.

Ця історія, що трапилась в Лас-Вегасі, напередодні масштабного тюнінг-шоу SEMA, згодилась би для гостросюжетного бойовика, тим більше, що кілька “сцен” вже відзнято.

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Ось, як розгортався сценарій у реальному житті. Ательє Quintin Brothers підготувало на замовлення компанії ProCharger модифікований Dodge Challenger, додавши масл-кару потужності та неповторного вигляду. Автомобіль доправили у Лас-Вегас, де він мав постати на стенді ProCharger, у спеціальному фургоні, який тягнув за собою пікап Ford F250. За кілька днів до шоу пікап, разом з пречепом і спорткаром всередині, був викрадений. Ситуація ускладнювалась тим, що ключі від Challenger зберігалися всередині трейлера.

Фото: викрадений Quintin Brothers Dodge Challenger / Facebook/Quintin Brothers

Виявивши пропажу, тюнери доклали максимум зусиль, аби крадіжка отримала максимальний розголос, задіявши всі доступні канали. Факт викрадення суперкара за кілька днів до виставки привернув увагу місцевих телевізійників, і шукати пропажу узялися буквально всім світом.

На диво, викрадач не став критись зі своїм незаконно нажитим скарбом, а зухвало розїжджав на ньому містом – кілька разів машину помічали у різних районах Лас-Вегаса. Причому водій ще й вправлявся на “Челленджері” у майстерності дріфту.

Зрештою поліція все ж локалізувала місцезнаходження спорткара, однак викрадач вирішив просто так не здаватися і спробував скинути копів з хвоста. В процесі гонитви Dodge Challenger з викрадачем за кермом загнали на багаторівневу парковку, звідки, здавалося б, уже просто нікуди подітися. Однак і тут злочинець зміг вирватися на волю, протаранивши поліцейську машину.



Після цього “на хвіст” злочинцю сіли 14 поліцейських перехоплювачів, але йому все одно вдалось від них відірватись. Пізніше понівечений Dodge Challenger був виявлений на одній з парковок Вегаса, однак підозрюваного і досі не знайшли.

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