Обычно автоугонщики, получив свою добычу, "залегают на дно" вместе с машиной. Но не в этом случае.

Эта история, произошедшая в Лас-Вегасе, накануне масштабного тюнинг-шоу SEMA, сгодилась бы для остросюжетного боевика, тем более, что несколько "сцен" уже снято.

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Вот, как разворачивался сценарий в реальной жизни. Ателье Quintin Brothers подготовило по заказу компании ProCharger модифицированный Dodge Challenger, добавив масл-кару мощности и неповторимый вид. Автомобиль доставили в Лас-Вегас, где он должен был появиться на стенде ProCharger, в специальном фургоне, который тянул за собой пикап Ford F250. За несколько дней до шоу пикап, вместе с прицепом и спорткаром внутри, был укнан. Ситуация осложнялась тем, что ключи от Challenger хранились внутри трейлера.

Фото: угнанный Quintin Brothers Dodge Challenger / Facebook/Quintin Brothers

Обнаружив пропажу, тюнеры приложили максимум усилий, чтобы кража получила максимальную огласку, задействовав все доступные каналы. Факт похищения суперкара за несколько дней до выставки привлек внимание местных телевизионщиков, и искать пропажу взялись буквально всем миром.

На удивление, похититель не стал скрываться со своим незаконно нажитым скарбом, а вызывающе разъезжал на нем по городу – несколько раз машину замечали в разных районах Лас-Вегаса. Причем водитель еще и упражнялся на "Челленджере" в мастерстве дрифта.

В конце концов полиция все же локализовала местонахождение спорткара, однако угонщик решил просто так не сдаваться и попытался сбросить копов с хвоста. В процессе погони Dodge Challenger с угонщиком за рулем загнали на многоуровневую парковку, откуда, казалось бы, уже просто некуда деваться. Однако и здесь преступник смог вырваться на свободу, протаранив полицейскую машину.

После этого "на хвост" преступнику сели 14 полицейских перехватчиков, но ему все равно удалось от них оторваться. Позже изуродованный Dodge Challenger был обнаружен на одной из парковок Вегаса, однако подозреваемого до сих пор не нашли.

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