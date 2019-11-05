Из кусочков можно составить представление о целом автомобиле, но придется задействовать фантазию.

Чешский автопроизводитель умудрился показать абсолютно все детали новинки, держа ее в тени. Темнота отступит уже через неделю.

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Без преувеличения можно назвать новую Skoda Octavia – главным дебютом этого года, по крайней мере для нашей страны, где так любят эту модель. Пока Volkswagen разворачивает дистрибуцию нового Golf 8 и электрического хэтчбека, а SEAT концентрируется на суббренде Cupra, чехи готовятся обновить свой бестселлер. На этот раз нам дозвлено увидеть универсал Skoda Octavia и его ключевые детали.

Да, впервые производитель показал работу новой оптики Skoda Octavia. Есть визуальное подтверждение того, что в следующей “Октавии” будут полностью светодиодные фары, выполненные по матричной схеме. Кроме того, можно увидеть, как работают давно обещанные динамические сигналы поворотов. Наконец, на корме автомобиля заметно отсутствие логотипа марки, который заменил надпись SKODA.

Ожидается, что в новом поколении универсал Octavia немного прибавит в габаритах, будет больше, чем у предшественника, багажник – 640 литров вместо 610. Кузов Skoda Octavia станет более обтекаемым: коэффициент аэродинамического сопротивления должен уменьшиться до 0,26 для универсала и до 0,24 для лифтбека.

Стало известно, что в Европе продажи новой Octavia начнутся именно с универсала. Наверное, таким образом производитель хочет подчеркнуть, что Skoda Octavia Combi является самым популярным универсалом в Старом свете. Вслед за универсалом Skoda выведет на рынок лифтбек, офф-роад версию Octavia Scout, а также спортивную Octavia RS.

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