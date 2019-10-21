Volkwagen показав відео, в якому порівняв інтер'єри всіх поколінь VW Golf.

Це лише здаються, що VW Golf з покоління в покоління мало змінюється. Якщо порівняти "гольфи" перших генерацій с сучасними, різниця вражає. Однак інтер'єр нового, 8-го VW Golf, презентація якого відбудеться 24 жовтня, стане ще одним великим кроком вперед. Величезний дисплей, відсутність "фізичних" кнопок, нова функціональність – поки що детельно роздивитись не можна, однак навіть побачене вражає.

Більше подробиць – 24 жовня на на сайті "Авто24".

Нагадаємо, VW Golf вже зняли без камуфляжу.