Шило в мішку і те легше сховати.

Наші постійні читачі вже не раз могли бачити нове покоління Volkswagen Golf, та й офіційна прем’єра довгоочікуваної новинки вже не за горами, але оминути увагою шпигунські фото гібридного “Гольф” було неможливо.

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Новий хетчбек обіцяє еволюцію зовні і революцію зсередини. На світлинах, що просочились в мережу з фейсбук-сторінки, присвяченій данній моделі, зображено Golf GTE – бензоелектричну версію хетчбека. Така модифікація відрізняється зовнішнім оздобленням, наприклад, має логотип з підсвіткою, як у електричного хетчбека ID 3.

Хоча на цих фотографіях хетчбек не видно ззаду, можна припустити, що відмінностей між його кормою та звичайним бензиновим Golf 8 буде мінімум.

Що стосується внутрішнього простору, то він є втіленням нового формату фірмового кокпіту марки, який отримав назву Innovision. Він передбачає цифрову панель приладів, поєднану з екраном мультимедійної системи в суцільний блок, а також мінімалістичний стиль в оздобленні.

Офіційної прем’єри восьмого покоління Volkswagen Golf залишилось чекати зовсім недовго – новинку представлять 24 жовтня.

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