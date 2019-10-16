Новинка справить дебют вже 23 жовтня на автошоу в Токіо, причому одразу в серійному виконанні.

Компанія Mazda сьогодні в числі аутсайдерів ринку електрокарів серед японських виробників, однак зовсім скоро ситуація має змінитись з прем’єрою нового електромобіля. А поки що нам дозволено побачити, з якого “тіста” буде зроблений цей автомобіль.

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15-секундне відео вперше демонструє окремі деталі інтер'єру майбутньої новинки. Наприклад, на одному з кадрів можна побачити важіль управління трансмісією з парою “шайб” поруч – такі зустрічаються в сучасних моделях марки.



Та японці не були б собою, якби не натякнули на тотальну екологічність салону: в оздобленні використовуються природні матеріали, а також матеріали з вторсировини. Також зараз відомо, що електрокар Mazda отримає систему імітації звуку ДВЗ, який буде транслюватися в салон через бортову акустику.

Фото: матеріали оздоблення салону електрокара Mazda / Mazda

Трохи раніше Mazda підготувала прототип електрокара в кузові кросовера Mazda CX-30 – саме тому ми не бачили шпигунських знімків новинки, яку привезуть до Токіо в готовому для конвеєра вигляді. Тестовий кросовер мав силову установку потужністю у 145 к.с., 265 Нм та акумулятор на 35,5 кіловат. При цьому на автошоу Mazda представить електрокар з власний дизайном кузову та інтер'єру, не виключена і зміна силових агрегатів.

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