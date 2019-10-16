Новинка справит дебют уже 23 октября на автошоу в Токио, причем сразу в серийном исполнении.

Компания Mazda сегодня в числе аутсайдеров рынка электрокаров среди японских производителей, однако совсем скоро ситуация должна измениться с премьерой нового электромобиля. А пока нам разрешено увидеть, из какого "теста" будет сделан этот автомобиль.

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15-секундное видео впервые демонстрирует отдельные детали интерьера будущей новинки. Например, на одном из кадров можно увидеть рычаг управления трансмиссией с парой “шайб” рядом – такие встречаются в современных моделях марки.

И японцы не были бы собой, если бы не намекнули на тотальную экологичность салона: в отделке используются природные материалы, а также материалы из вторсырья. Также сейчас известно, что электрокар Mazda получит систему имитации звука ДВС, который будет транслироваться в салон через бортовую акустику.

Фото: материалы отделки салона электрокара Mazda / Mazda

Немного ранее Mazda подготовила прототип электрокара в кузове кроссовера Mazda CX-30 – именно поэтому мы не видели шпионских снимков новинки, которую привезут в Токио в готовом для виде конвейера. Тестовый кроссовер имел силовую установку мощностью в 145 к.с., 265 Нм и аккумулятор на 35,5 киловатт. При этом на автошоу Mazda представит электрокар с собственный дизайном кузова и интерьера, не исключена и смена силовых агрегатов.

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