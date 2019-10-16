Шило в мешке и то легче спрятать.

Наши постоянные читатели уже не раз могли видеть новое поколение Volkswagen Golf, да и официальная премьера долгожданной новинки уже не за горами, но обойти вниманием шпионские фото гибридного “Гольф” было невозможно.

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Новый хэтчбек обещает эволюцию снаружи и революцию изнутри. На фотографиях, просочившихся в сеть с фейсбук-страниц, посвященных данной модели, изображена Golf GTE-Бензоэлектрическая версия хэтчбека. Такая модификация отличается внешней отделкой, например, имеет логотип с подсветкой, как у электричного хетчбека ID 3.

Хотя на этих фотографиях хэтчбек не видно сзади, можно предположить, что различий между его кормой и обычным бензиновым Golf 8 будет минимум.

Что касается внутреннего пространства, то он является воплощением нового формата фирменного кокпита марки, который получил название Innovision. Он предусматривает цифровую панель приборов, совмещенную с экраном мультимедийной системы в сплошной блок, а также минималистичный стиль в отделке.

Официальной премьеры восьмого поколения Volkswagen Golf осталось ждать совсем недолго – новинку представят 24 октября.

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