Volkwagen показал видео, в котором сравнил интерьеры всех поколений VW Golf.

Это только кажется, что VW Golf из поколения в поколение мало меняется. Если сравнить "гольфы" первых генераций с современными, разница впечатляет. Однако интерьер нового, 8-го VW Golf, презентация которого состоится 24 октября, станет еще одним большим шагом вперед. Огромный дисплей, отсутствие "физических" кнопок, новая функциональность – пока детельно рассмотреть нельзя, но даже увиденное впечатляет.

Больше подробностей – 24 октября на сайте "Авто24".

Напомним, VW Golf уже сняли без камуфляжа