За неделю до официальной премьеры становится известно все больше подробностей.

11 ноября чешская Skoda обещает полностью показать новое поколение своего бестселлера Octavia. А пока интригует рисунками или видео. Очередной тизер – интерьера модели и руля.

Дисплей информационно-развлекательной системы будет в виде планшета, он расположен выше, чем у предыдущей модели. Панель приборов также теперь будет иметь форму дисплея, она расположена выше, поэтому удобнее для водителя. Интересно, что даже недавно представленная ​​старшая модель Superb не предлагает эту технологию.

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Также заметны сидения с лучшей боковой поддержкой. Skoda забрала много кнопок и переключателей, которые теперь стали сенсорными – похожая концепция отработана на одноплатформенном VW Golf. Другими стали рычаги переключения на руле.

Рычаг переключений автоматической коробки передач DSG не то, что гораздо меньше, чем раньше. Он стал просто джойстиком, как в компьютерных играх.

Напомним, что Ferrari предлагает использовать джойстик вместо руля.