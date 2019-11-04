Итальянцы в последнее время зачастили с патентами, а очередная разработка демонстрирует дальновидные перспективы принципиальных изменений в кокпите автомобиля.

Патентное изображения от итальянского производителя суперкаров свидетельствует о том, что в Ferrari размышляют над альтернативными способами управления автомобилем.

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Европейское патентное бюро зарегистрировало заявку итальянских инженеров. Предполагается, что джойстик, встроенный в структуру водительского сиденья, будет отвечать не за переключение передач и режимов движения, а заменит руль и педали. Принцип управления с помощью джойстика крайне простой, подобно управлению виртуальным автомобилем в компьютерном симуляторе: наклон вперед – ускорение, назад – торможение и задний ход, наклон в сторону – поворот. При выборе хода рычага можно будет задавать увеличение или снижение скорости на 50%.

Ferrari утверждает, что такая система будет очень удобной для управления спорткаром на шоссе или в городе, при этом будет гораздо более интуитивной, чем традиционные способы. Также автопроизводитель утверждает, что такую ​​систему управления можно будет применять для машин с двигателем внутреннего сгорания, электромотором или любым другим силовым агрегатом.

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