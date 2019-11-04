Автопроизводителям следует обратить внимание на юную изобретательницу и ее авторскую технологию.

"Слепые зоны", которые создают для водителя передние оконные стойки, не раз становились причиной ДТП. Автопроизводители нашли способ сделать "видимыми" такие участки позади автомобиля, но ничего не придумали для улучшения видимости спереди. Это сделала умница-школьница.

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14-летняя Алиана Гасслер из Пенсильвании выиграла главную награду научного конкурса Broadcom MASTERS (математика, прикладная наука, технологии и инженерия для растущих звезд) – 25 тысяч долларов от Фонда "Самуэли".

Идея изобретения Гасслер несложная в реализации. Система состоит из видео-камеры и проектора. Картинка с камеры, установленной за передней стойкой, выводится в режиме реального времени на оконную стойку. Как это работает, можно увидеть в видео, представленном ниже.

Простое и эффективное решение Алианы Гасслер не нуждается ни в датчиках, ни в интеграции в интерактивную систему автомобиля, хотя и не исключает такую возможность.

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