Автовиробникам слід звернути увагу на юну винахідницю та її авторську технологію.

“Сліпі зони”, які створюють для водія передні віконні стійки, не раз ставали причиною ДТП. Автовиробники знайшли спосіб зробити “видимими” такі ділянки позаду автомобіля, але нічого не вигадали для покращення видимості спереду. Це зробила розумниця-школярка.

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14-річна Аліана Гасслер з Пенсильванії виграла головну нагороду наукового конкурсу Broadcom MASTERS (математика, прикладна наука, технології та інженерія для зростаючих зірок) – 25 000 доларів від Фонду “Самуелі”.

Ідея винаходу Гасслер нескладна у реалізації. Система складається з відео-камери та проектора. Картинка з камери, встановленої за передньою стійкою, виводиться в режимі реального часу на віконну стійку. Як це працює, можна побачити у відео, представленому нижче.



Просте й ефективне рішення Аліани Гасслер не потребує а ні датчиків, ані інтеграції в інтерактивну систему автомобіля, хоча й не виключає такої можливості.

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