Італійці останнім часом зачастили з патентами, а чергова розробка демонструє далекоглядні перспективи принципових змін у кокпіті автомобіля.

Патентне зображення від італійського виробника суперкарів свідчить про те, що у Ferrari розмірковують над альтернативними способами управління автомобілем.

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Європейське патентне бюро зареєструвало заявку італійських інженерів. Передбачається, що джойстик, вбудований в структуру водійського сидіння, буде відповідати не за перемикання передач або режимів руху, а замінить кермо і педалі. Принцип управління за допомогою джойстика вкрай простий, подібно до керування віртуальним автомобілем в комп’ютерному симуляторі: нахил вперед – прискорення, назад – гальмування та задній хід, нахил в бік – поворот. При виборі ходу важеля можна буде задавати збільшення або зниження швидкості на 50%.

Ferrari стверджує, що така система буде дуже зручною для управління спорткаром на шосе або в місті, при цьому буде набагато більш інтуїтивною, ніж традиційні способи. Також автовиробник стверджує, що таку систему управління можна буде застосовувати для машин з двигуном внутрішнього згоряння, електромотором чи будь-яким іншим силовим агрегатом.

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