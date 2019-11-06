Неожиданный выбор КПП для электрокара.

Еще одной неожиданностью стал выбор партнера для этого проекта – в работе над электрическим Mustang компании Ford помогала фирма Webasto. Последняя известна своими предпусковыми обогревателями, кондиционерами и печками для автомобилей, преимущественно коммерческих.

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К выставке SEMA 2019 компании Ford и Webasto подготовили особенный Mustang с прозрачным капотом, под которым установлен двухъядерный электрический двигатель Phi-Power на 900 л.с. и 1356 Нм. Мотор питается от 800-вольтовой литиевой батареи и связан с 6-ступенчатой ​​механической коробкой передач Calimer Getrag MT82, которая транслирует обороты на заднюю ось.

Фото: Webasto Lithium Ford Mustang / Ford

Динамические характеристики электрического Mustang, к сожалению, не раскрываются. Не имеет планов компания Ford и на любое дальнейшее использование этого агрегата в своих электрических моделях. Хотя до 2022 года американский производитель планирует иметь в своей линейке несколько полностью электрических моделей, включая батарейный пикап F-150 и мустангоподобный кроссовер.

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