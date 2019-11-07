Ровно через две недели мы увидим последнюю из запланированных к выпуску моделей марки.

В Твиттере Илона Маска появилось сообщение о дате долгожданного дебюта "киберпанк пикапа". Босс электромарки написал, что пикап Tesla будет представлен 21 ноября в Лос-Анджелесе.

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Презентация пикапа состоится рядом с "космическим заводом" SpaceX. Как ни странно, до сих пор автопроизводителю удалось удержать в тайне внешность пикапа, поэтому во время премьеры все увидят его впервые. Невиданный пикап станет последней моделью в линейке Tesla и закроет собой пробел.

Cybertruck unveil on Nov 21 in LA near SpaceX rocket factory — Elon Musk (@elonmusk) 6 ноября 2019 г.

На сегодня о пикапе Tesla известно крайне мало, только то, что предпочел открыть Маск через свой Твиттер. Первое его заявление касалось стоимости пикапа: "вы должны иметь возможность купить действительно отличный пикап за 49 тысяч долларов или даже дешевле". Звучит приятно, однако по опыту Model 3 можно предположить, что продажи новинки начнутся не с дешевой версии пикапа. Когда же начнется прием заказов, производство и доставка автомобилей клиентам – пока неизвестно.

Маск также раскрыл, что его пикап должен превзойти популярные в США пикапы Ram 1500 и Ford F-150 по габаритам. Топовом исполнению "Model P" обещанный запас хода в 650-800, а может и больше, километров. Пикап Tesla будет иметь по одному мотору на каждой оси, которые обеспечат ему полный привод. Подвеска будет регулироваться автоматически в зависимости от нагрузки, чтобы клиренс оставался неизменным. Электрический пикап, по словам Маска, сможет буксировать до 136 тонн.



Фото: официальный тизер Tesla Pickup / Tesla

Напомним, сейчас линейка Tesla включает только три модели: S, 3 и Х. Готовится к производству компактный кроссовер Model Y, за ним на очереди родстер Roadster и параллельно – грузовик Semi. Две последние должны выйти не ранее 2021 года. Когда в Tesla появится время на производство пикапа – пока неясно, но, возможно, временные рамки будут очерчены во время презентации. Дождемся.

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