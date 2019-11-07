С сегодняшнего дня, 7 ноября, ограничивается въезд грузовых автомобилей с разрешенной массой более 4,5 тонн в пределы города Киева в часы пик с 07:00 до 10:00 утра и вечером с 17:00 до 20:00.

Вводятся изменения на въезде со стороны Житомира, а впоследствии и на других въездах.

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Правовым основанием для этого является решение Киевского городского совета от 22.05.2013 № 340/9397 “О некоторых мерах по упорядочению движения грузовых автомобилей в г. Киеве”.