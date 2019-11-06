С 7 ноября Киев закроют для грузовых автомобилей в утренние и вечерние часы пик.

С 7 ноября будет ограничен въезд грузовых автомобилей с разрешенной массой более 4,5 тонн в пределы города Киева в часы пик с 07:00 до 10:00 утра и вечером с 17:00 до 20:00. Внедрять изменения начнут на въезде со стороны Житомира, а впоследствии и на других въездах.

Читайте также: Киевские штрафплощадки переполнены из-за массовой эвакуации авто

Правовым основанием для этого является решение Киевского городского совета от 22.05.2013 № 340/9397 "О некоторых мерах по упорядочению движения грузовых автомобилей в г. Киеве".

"Речь идет о том, что в часы пик – вечер и утро, – мы будем ограничивать въезд: то есть фуры будут парковаться на подъездах к Киеву, чтобы это не создавало проблем для города. Как только городской транспорт доедет на работу, мы начнем пускать фуры", – рассказал начальник Управления патрульной полиции в г. Киеве Юрий Зозуля.

"Такое решение не только позволит улучшить экологическую ситуацию в Киеве, но и обеспечит разгрузку улично-дорожной сети, создаст дополнительное пространство для движения пассажирского транспорта, повысит уровень пропускной способности улиц и дорог столицы. Кроме того, это поможет минимизировать возникновение пробок, особенно с ухудшением погодных условий, а также улучшить уровень регулярности пассажирских перевозок", – отметил заместитель директора департамента транспортной инфраструктуры КГГА – начальник управления (инспекции) по парковке Дмитрий Рахматуллин.

Он также добавил, что сейчас продолжается информирование водителей грузовиков, а также учреждений и организаций, которые имеют отношение к регулированию транспортных вопросов.

Как сообщил советник киевского городского головы Максим Бахматов, за сутки в Киев въезжает до 50 тыс. грузовых авто, что негативно сказывается на трафике. Кроме того, большая часть транзита проезжает именно через киевский Южный мостовой переход, нагрузка на который сегодня в 6 раз превышает проектную.

"До 20 тыс. машин в сутки должны проезжать по мосту, согласно проекту, но по факту имеем 100-110 тыс. машин в сутки. Мост проектировался под машины с грузоподъемностью до 8 тонн. Сейчас по мосту едут грузовики, которые могут перевозить от 40 тонн. Поэтому мост требует частых ремонтов. С 2016 до 2019 на капремонт деформационных швов потрачено 26 млн грн", – рассказал Максим Бахматов.

Также интересно: Эвакуаторы работают: в Киеве массово забирают авто на штрафплощадку