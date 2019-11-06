Із 7 листопада Київ закриватимуть для вантажних автомобілів у ранкові та вечірні години пік.

Із 7 листопада буде обмежено в’їзд вантажних автомобілів з дозволеною масою понад 4,5 тон в межі міста Києва у години пік із 07:00 до 10:00 ранку та ввечері із 17:00 до 20:00. Впроваджувати зміни почнуть на в’їзді зі сторони Житомира, а згодом і на інших в’їздах.

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Правовою підставою для цього є рішення Київської міською ради від 22.05.2013 № 340/9397 "Про деякі заходи щодо впорядкування руху вантажних автомобілів у м. Києві".

"Мова йде про те, що в години пік – вечір та ранок, – ми будемо обмежувати в’їзд: тобто фури будуть паркуватися на під’їздах до Києва, щоб це не утворювало проблем для міста. Як тільки міський транспорт доїде на роботу, ми почнемо пускати фури", – розповів начальник Управління патрульної поліції в м. Києві Юрій Зозуля.

"Таке рішення не лише дозволить покращити екологічну ситуацію в Києві, а й забезпечить розвантаження вулично-дорожньої мережі, створить додатковий простір для руху пасажирського транспорту, підвищить рівень пропускної спроможності вулиць та доріг столиці. Окрім того, це допоможе мінімізувати виникнення заторів, особливо з погіршенням погодних умов, а також покращити рівень регулярності пасажирських перевезень", – зазначив заступник директора Департамент транспортної інфраструктури КМДА – начальник управління (інспекції) з паркування Дмитро Рахматуллін.

Він також додав, що наразі триває інформування водіїв вантажівок, а також установ та організацій, які мають стосунок до регулювання транспортних питань.

Як повідомив радник Київського міського голови Максим Бахматов, за добу в Київ в’їжджає до 50 тис. вантажних авто, що негативно позначається на трафіку. Окрім того, більша частина транзиту проїжджає саме через київський Південний мостовий перехід, навантаження на який сьогодні у 6 разів перевищує проектне.

"До 20 тис. машин на добу мають проїжджати мостом, згідно проекту, але по факту маємо 100-110 тис. машин на добу. Міст проектувався під машини з вантажопідйомністю до 8 тонн. Зараз мостом їдуть вантажівки, які можуть перевозити від 40 тонн. Тож міст потребує частих ремонтів. Із 2016 до 2019 на капремонт деформаційних швів витрачено 26 млн грн", – розповів Максим Бахматов.

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