Щойно розпочав роботу завод у Шанхаї, а виробник вже готовий продовжити експансію в Старий Світ.

Tesla в Європі чекали з розпростертими обіймами. Кілька країн заявляли про свою готовність розмістити виробництво електрокарів у себе, наголошуючи на перевагах для “Тесли” при виборі саме її. Однак керівництво американської компанії зупинило свій вибір на державі з неочевидними вигодами.

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Німеччина – автомобільна країна, яка дала світу чимало чудових машин, і є найбільшим споживачем автотранспорту в Європі. Тут є інженери і конструктори, помірковане законодавство та логістичний центр. У числі недоліків – висока вартість сировини та електроенергії, дорога робоча сила. Тим не менш, саме в Німеччині було вирішено будувати четвертий завод Tesla.

Gigafactory 4 відрізнятиметься від решти заводів компанії. Побудують підприємство неподалік від аеропорту “Берлін-Бранденбург” (BER), котрий зараз споруджується. Ілон Маск повідомив у Твіттері, що підприємство буде випускати не тільки електрокари, а й машини зі звичайними силовими агрегатами – такого Tesla ще не робила.

Запуск “Гігафабрики” в роботу запланований на кінець 2021 року. Першим на конвеєр пставлять компактний кросовер Model Y, а за ним почнуть виробництво європейського бестселлера – Model 3.

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