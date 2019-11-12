Японський преміум-бренд вирішив розпочати електрифікацію знизу.

“Електрична мобільність” Lexus незабаром перейде з категорії концептуальних прототипів у площину серійних моделей. Виробник поки не назвав конкретної моделі, з якої почнеться енергетична експансія, однак зазначає, що це буде субкомпакт, якого зараз у виробника поки нема.

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Очікується, що в основу першого електрокара ляже концепт Lexus LF-SA, представлений у 2015 році. Він являє собою хетчбек, схожий за формами на мерседесівський smart Fortwo. За іншою версію, це буде субкомпактний кросовер – менший, або такий же, як Lexus UX.

Зважаючи на мініатюрний формат автомобіля, не дивно, що основним ринком для нього японці бачать не США, а Західну Європу та Китай. Прем'єра серійної моделі відбудеться на автосалоні в Гуанчжоу, який розпочне свою роботу 22 листопада.

Фото: концепт Lexus LF-SA / Lexus

Компанія також заявила про те, що має плани до 2025 року поставити всі свої моделі на електротягу, аби гібриди та електрокари перевищили обсяги реалізації машин з ДВЗ.

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