Очікувалось, що четверте покоління моделі дебютує в кузові універсал, однак чехи не стали нагнітати інтригу й одразу розкрили усі карти, показавши новинку в обох формах.

Тривала тізерна кампанія від Skoda нарешті завершилась гучною прем’єрою четвертого покоління бестселлера – ліфтбек і універсал представили публіці в Празі.

Також цікаво: Audi показала рекламу спортивного універсала RS2 Avant, якій вже 25 років

Фото: Skoda Octavia 2020 / Skoda

Skoda Octavia 2020 зберегла платформу рестайлінгової моделі третього покоління, яка випускалась з 2017 року. При цьому новинка трохи додала у розмірах. Довжина – 4689 мм (+19 мм для ліфтбека та +22 мм для універсала), ширина – 1829 мм (+15), при незмінній колісній базі у 2686 мм. Нова Octavia залишилась гравцем верхнього рівня гольф-класу.

Фото: габарити Skoda Octavia mk4 / Skoda

Дизайн новинки увібрав знайомі молодшої моделі Skoda Scala. Вже у базовій версії модель оснащується світлодіодною оптикою. Як і в інших моделей марки, на кормі автомобіля більше не буде логотипа – його замінили хромовані літери назви марки.

Фото: Skoda Octavia четвертого покоління / Skoda

Абсолютно новий салон Octavia 2020 пропонує більше комфорту багатше оснащення, ніж раніше. Візуальні зміни акцентовані на кермі, яке позбавили однієї спиці, цифровій панелі приладів, “чистому” центральному тунелі без зайвих органів управління та великому екрані мультимедійної системи, яка вміє співпрацювати зі смартфонами на Android та IOS. Крім того, оснащення моделі включає проекційний дисплей, різнокольорове підсвічування салону та вперше – тризонний клімат-контроль.

Фото: нове покоління Skoda Octavia / Skoda

Список силових установок для Skoda Octavia 2020 включає бензинові турбомотори об'ємом 1.0 (110 к.с.), 1.5 (130 і 150 к.с.) та 2.0 (190 к. с.), а також дволітрові турбодизелі на 115, 150 і 200 сил. Вперше для моделі доступний 201-сильний плагін-гібрид, здатний везти машину на чистій електроенергії близько 50 км.

Фото: мотори Skoda Octavia 4 / Skoda

Ліфтбек і універсал Skoda Octavia четвертого покоління надійдуть у продаж в Європі вже у січні наступного року. Новинка матиме цінник від 20 тисяч євро. Коли нова “Октавія” прибуде в Україну та з якою ціною – поки невідомо.

Також цікаво: Галерея: найкращі мотоцикли сучасності зі стендів виставки EICMA 2019