Ожидалось, что четвертое поколение модели дебютирует в кузове универсал, однако чехи не стали нагнетать интригу и сразу раскрыли все карты, показав новинку в обеих формах.

Длительная тизерная кампания от Skoda наконец завершилась громкой премьерой четвертого поколения бестселлера – лифтбек и универсал представили публике в Праге.

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Фото: Skoda Octavia 2020 / Skoda

Skoda Octavia 2020 сохранила платформу рестайлинговой модели третьего поколения, которая выпускалась с 2017 года. При этом новинка немного прибавила в размерах. Длина – 4689 мм (+19 мм для лифтбека skoda и +22 мм для универсала), ширина – 1829 мм (+15), при неизменной колесной базе в 2686 мм. Новая Octavia осталась игроком верхнего уровня гольф-класса.

Фото: габариті Skoda Octavia mk4 / Skoda

Дизайн новинки вобрал знакомые младшей модели Skoda Scala. Уже в базовой версии модель оснащается светодиодной оптикой. Как и у других моделей марки, на корме автомобиля больше не будет логотипа – его заменили хромированные буквы названия марки.

Фото: Skoda Octavia четвертого поколения / Skoda

Абсолютно новый салон Octavia 2020 предлагает больше комфорта, богаче оснащение, чем раньше. Визуальные изменения акцентированы на руле, которого лишили одной спицы, цифровой панели приборов, “чистом” центральном тоннеле без лишних органов управления и большом экране мультимедийной системы, которая умеет взаимодействовать со смартфонами на Android и IOS. Кроме того, оснащение модели включает проекционный дисплей, разноцветная подсветка салона и впервые – трехзонный климат-контроль.

Фото: новое поколение Skoda Octavia / Skoda

Список силовых установок для Skoda Octavia 2020 включает бензиновые турбомоторы объемом 1.0 (110 л.с.), 1.5 (130 и 150 л.с.) и 2.0 (190 л. с.), а также двухлитровые турбодизели на 115, 150 и 200 сил. Впервые для модели доступен 201-сильный плагин-гибрид, способный везти машину на чистой электроэнергии около 50 км.

Фото: моторы Skoda Octavia 4 / Skoda

Лифтбек и универсал Skoda Octavia четвертого поколения поступят в продажу в Европе уже в январе следующего года. Новинка будет иметь ценник от 20 тысяч евро. Когда новая "Октавия" прибудет в Украину и с какой ценой – пока неизвестно.

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