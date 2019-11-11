Ще не встигло висохнути чорнило на прес-релізі про появу абсолютно нової моделі Toyota, а для неї вже готові два комплекти тюнінгу.

“Придворні” тюнери Toyota практично одночасно представили комплекти тюнінгу для найновішої моделі японської марки.

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Фото: тюнінг Toyota Raize TRD / Motor1

Набір від Toyota Racing Development (TRD) включає спойлер переднього бампера в матовому чорному забарвленні з контрастними червоними акцентами, двоколірні накладки на пороги, дифузор ззаду, нову панель радіаторної решітки та накладки під дверні ручки. У комплект також входять фірмові килимки для салону та кнопка запуску двигуна з логотипом TRD.

Фото: тюнінг Toyota Raize Modellista / Motor1

Modellista запропонувала два комплекти тюнінгу: Elegant Ice Style та Advanced Blast Style. Обидва складаються з кругового обвісу, 18-дюймових легкосплавних коліс власного дизайну, здвоєних патрубків вихлопної системи та спойлера. Проте, перелік поліпшень від Modellista цими компонентами не обмежується і пропонує прикраси для зовнішності та інтер’єру Toyota Raize на будь-який смак.

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