Величезні колеса, гігантські спойлери, широкі обвіси, яскрава графіка, хром, декоративна іржа і незлічена кількість "коней" – усе це Specialty Equipment Market Association, або просто SEMA.

Учора, 5 листопада, в Лас-Вегасі розпочало роботу автошоу SEMA, яке триватиме до 8 листопада. Цього року експозиція включає больше 3000 унікальних автомобілів, тонни компонентів та інструментів для індустрії тюнінгу. Організатори також вже встигли визначити п’ять найкращих автомобілів шоу.

Дивіться також: Галерея Motorclassica 2019: австралійський погляд на класичну техніку

Організатори виставки стверджують, що річний обсяг коштів в індустрії тюнінгу та кастомайзінгу зараз складає близько 45 мільярдів доларів. І найкращі зразки, звичайно, можна побачити на виставці в Лас-Вегасі.

Усі 12 секцій виставки за один день обійти просто неможливо, але репортер порталу 9tro сфотографував найцікавіші експонати SEMA 2019, які й представлені у галереї нижче.

Фото: експонати тюнінг-шоу SEMA 2019 / Hong Tsui/9tro

Ford Mustang, Chevrolet Silverado, Jeep Wrangler, Audi RS 3 та Polaris RZR – ці автомобілі визнано кращими тюнінг-проектами у своєму класі і відзначено нагородою SEMA Awards 2019.

Також цікаво: Супер тачки та красуня білявка в фотокалендарі Miss Tuning 2020: завантажуйте безкоштовно