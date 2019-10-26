Кожну з 12 сторінок і обкладинку альманаху прикрашає Ванесса Кнауф та новий автомобіль.

Добігає кінця 2019 рік, а значить настає час появи фірмових календарів на 2020 рік. Одними з перших стали організатори фестивалю Tuning World Bodensee, які відкрили продажі календаря “Міс Тюнінг 2020”.

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Один з найбільших у світі фестивалів тюнінгу щороку проводить конкурс на звання королеви краси автошоу. У травні цього року переможницею стала 23-річна Ванесса Кнауф з німецького міста Дормштадт. “Це студентка, комсомолка , спортсменка. Нарешті, вона просто красуня!”. Однією з нагород та привілеїв, доступних Ванессі протягом цілого року, стала фотосесія для традиційного фірмового календаря.

Фотосесія проводилась в австрійських Альпах, а затвором камери клацав Андреас Райтер з журналу Playboy. Серед автомобілів переважають німецькі моделі BMW, Mercedes-Benz, Audi, Volkswagen і Porsche.

Фото: “12 місяців” календаря Miss Tuning 2020 від Tuning World Bodensee

Календар вийшов обмеженим накладом у 1500 екземплярів, придбати паперовий примірник можна на офіційному сайті за 25 євро.



Зазначимо, що за перемогу в конкурсі, яку вона виборола у 300 інших учасниць, Ванесса також отримала в особисте користування тюнінгований Nissan Micra. На рік, до наступного змагання красунь. Дівчата, які посіли друге і третє місця, були нагороджені грошовими призами у 500 та 250 євро.

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