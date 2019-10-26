Каждую из 12 страниц и обложку альманаха украшает Ванесса Кнауф и новый автомобиль.

Подходит к концу 2019 год, а значит наступает время появления фирменных календарей на 2020 год. Одними из первых стали организаторы фестиваля Tuning World Bodensee, которые открыли продажи календаря “Мисс Тюнинг 2020”.

Смотрите также: Видео: летающая доска Tesla – следующая крутая вещь, над которой нужно поработать команде Илона Маска

Один из крупнейших в мире фестивалей тюнинга ежегодно проводит конкурс на звание королевы красоты автошоу. В мае этого года победительницей стала 23-летняя Ванесса Кнауф из немецкого города Дормштадт. “Это студентка, комсомолка, спортсменка. Наконец, она просто красавица!". Одной из наград и привилегий, доступных Ванессе в течение целого года, стала фотосессия для традиционного фирменного календаря.

Фотосессия проводилась в австрийских Альпах, а затвором камеры щелкал Андреас Райтер из журнала Playboy. Среди автомобилей преобладают немецкие модели BMW, Mercedes-Benz, Audi, Volkswagen и Porsche.

Фото: “12 месяцев” календаря Miss Tuning 2020 від Tuning World Bodensee

Календарь вышел ограниченным тиражом в 1500 экземпляров, приобрести бумажный экземпляр можно на официальном сайте за 25 евро.

Отметим, что за победу в конкурсе, которую она отвоевала у 300 других участниц, Ванесса также получила в личное пользование тюнингованный Nissan Micra. На год, до следующего соревнования красавиц. Девушки, занявшие второе и третье места, были награждены денежными призами в 500 и 250 евро.

Также интересно: Галерея Motorclassica 2019: австралийский взгляд на классическую технику