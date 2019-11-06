Огромные колеса, гигантские спойлеры, широкие обвесы, яркая графика, хром, декоративная ржавчина и бессчетное количество "лошадей" – все это Specialty Equipment Market Association, или просто SEMA.

Вчера, 5 ноября, в Лас-Вегасе начало работу автошоу SEMA, которое продлится до 8 ноября. В этом году экспозиция включает больше 3 тысяч уникальных автомобилей, тонны компонентов и инструментов для индустрии тюнинга. Организаторы также уже успели определить пять лучших автомобилей шоу.

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Организаторы выставки утверждают, что годовой объем средств в индустрии тюнинга и кастомайзинга сейчас составляет около 45 млрд долларов. И лучшие образцы, конечно, можно увидеть на выставке в Лас-Вегасе.

Все 12 секций выставки за один день обойти просто невозможно, но репортер портала 9tro сфотографировал самые интересные экспонаты SEMA 2019, которые и представлены в галерее ниже.

Фото: экспонаты тюнинг-шоу SEMA 2019 / Hong Tsui/9tro

Ford Mustang, Chevrolet Silverado, Jeep Wrangler, Audi RS 3 и Polaris RZR – эти автомобили признаны лучшими тюнинг-проектами в своем классе и отмечены наградой SEMA Awards 2019.

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