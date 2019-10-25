Почти все компоненты для тюнинга можно будет приобрести у официальных дилеров для самостоятельной модификации собственного пикапа.

Компания Ford приготовила для главного шоу США по тюнингу – выставки SEMA 2019 – полсотни уникальных машин. Пять из них – тяжелые пикапы F-Series Super Duty, посвященные экстремальным путешествиям, оверлендингу и широким возможностям персонализации.

LGE-CTS Motorsports Baja Forged Ford F-250 Super Duty Crew Cab XLT

Концепт от тюнинг-фирмы LGE-CTS Motorsports пресс-релиз Ford называет "швейцарским ножом" для искателей приключений. Благодаря модульной грузовой платформе Pronghorn, пикап может быть командным центром, кемпингом или мастерской на колесах. 250-й получил новые амортизаторы и компоненты для увеличения клиренса на 114 миллиметров, 18-дюймовые колеса Method Race с 37-дюймовыми шинами BFGoodrich Mud-Terrain T/A, лебедку, навес со светодиодной лампой, холодильник, ящики для инструментов и снаряжения.

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Ford Accessories F-250 Super Duty Tremor Crew Cab

Пикап с пакетом Black Appearance демонстрирует максимальный уровень готовности к атаке бездорожья, сохраняя при этом почти стоковый вид. Он оснащен лифтованной на 50,8 миллиметра подвеской, дифференциалом с блокировкой на задней и повышенного трения на передней оси, шинами Goodyear Wrangler Duratrac, подножками в стиле Raptor и лебедкой, которая появится в списке опций Ford со следующего года.

DeBerti Design Ford F-450 Super Duty Platinum Crew Cab

Самый эффектный из пяти концептов представляет собой эффектный образец стиля DUB: 22-дюймовые колеса American Force с покрышками Toyo, бампер с выдвижными ящиками, сейф, светодиодные модули.

BDS Suspension Ford F-350 Super Duty Crew Cab XLT

Проект BDS Suspension посвященный оверлендингу – путешествий вне дорог и жизни в машине. Автомобилю увеличили дорожный просвет, а стоковые амортизаторы заменили на гоночные стойки и пружины Fox 2.5 Dual Speed Compression. Место стоковых заняли 20-дюймовые колеса Method Race с 40-дюймовыми покрышками Mickey Thompson. В силовой бампер Addictive Desert Designs интегрирована лебедка Warn Industries Zeon 12S и светодиодные лампы. В кузове есть компрессор Ridetech, двухконфорочная газовая плита, холодильник и палатка.

CGS Performance Products Ford F-250 Super Duty Tremor Crew Cab

Этот пикап также получил пакет опций Black Appearance, который дополнили крышкой грузовой платформы Retrax PowerTraxPro MX и 20-дюймовыми колесами с 37-дюймовыми шинами General.

Автошоу SEMA 2019 пройдет с 5 по 8 ноября в Лас-Вегасе, США. Участие в шоу уже подтвердило около 2500 компаний из всех уголков мира.

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