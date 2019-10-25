Майже всі компоненти для тюнінгу можна буде придбати у офіційних дилерів для самостійної модифікації власного пікапа.

Компанія Ford приготувала для головного шоу США з тюнінгу – виставки SEMA 2019 – півсотні унікальних машин. П’ять із них – важкі пікапи F-Series Super Duty, присвячені екстремальним подорожам, оверлендінгу і широким можливостям персоналізації.

LGE-CTS Motorsports Baja Forged Ford F-250 Super Duty Crew Cab XLT

Концепт від тюнінг-фірми LGE-CTS Motorsports прес-реліз Ford називає “швейцарським ножем” для шукачів пригод. Завдяки модульній вантажній платформі Pronghorn, пікап може бути командним центром, кемпінгом або майстернею на колесах. 250-й отримав нові амортизатори та компоненти для збільшення кліренсу на 114 міліметрів, 18-дюймові колеса Method Race з 37-дюймовими шинами BFGoodrich Mud-Terrain T/A, лебідку, навіс зі світлодіодною лампою, холодильник, ящики для інструментів та спорядження.

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Ford Accessories F-250 Super Duty Tremor Crew Cab

Пікап з пакетом Black Appearance демонструє максимальний рівень готовності до атаки бездоріжжя, зберігаючи при цьому майже стоковий вигляд. Він оснащений ліфтованою на 50,8 міліметра підвіскою, диференціалом з блокуванням на задній і підвищеного тертя на передній осі, шинами Goodyear Wrangler Duratrac, підніжками в стилі Raptor і лебідкою, яка з'явиться в списку опцій Ford з наступного року.

DeBerti Design Ford F-450 Super Duty Platinum Crew Cab

Найефектніший з п’яти концептів являє собою зразок стилю й потужності: 22-дюймові колеса American Force з покришками Toyo, бампер з висувними ящиками, сейф, світлодіодні модулі.

BDS Suspension Ford F-350 Super Duty Crew Cab XLT

Проект BDS Suspension присвячений оверлендінгу – подорожей поза дорогами і життя в машині. Автомобілю збільшили дорожній просвіт, а стокові амортизатори замінили на гоночні стійки і пружини Fox 2.5 Dual Speed ​​Compression. Місце стокових зайняли 20-дюймові колеса Method Race з 40-дюймовими покришками Mickey Thompson. У силовий бампер Addictive Desert Designs інтегрована лебідка Warn Industries Zeon 12S і світлодіодні лампи. У кузові є компресор Ridetech, двоконфорочна газова плита, холодильник і намет.

CGS Performance Products Ford F-250 Super Duty Tremor Crew Cab

Цей пікап також отримав пакет опцій Black Appearance, який доповнили кришкою вантажної платформи Retrax PowerTraxPro MX та 20-дюймовими колесами з 37-дюймовими шинами General.

Автошоу SEMA 2019 проходитиме з 5 по 8 листопада у Лас-Вегасі, США. Участь у шоу вже підтвердило близько 2,5 тисяч компаній з усіх куточків світу.

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