Австралия – иной мир, в котором все наоборот, от расположения руля в машине до направления вращения жидкости в воронке. Но это еще и "нейтральная территория", на которой мирно сосуществуют европейские, американские и азиатские автомобили. Все марки исторических машин, представленных на выставке в Мельбурне, продаются на континенте. Кроме тех, что исчезли навсегда.

На шоу Motorclassica 2019 компании Bentley, Citroen и Mini привезли свои самые крутые раритеты, чтобы отметить юбилейные даты. Первые две марки отмечают столетие своего существования, а британский производитель компактов празднует 60-летие. Экспозиции этих марок были особенно пышными.

Также интересно: Посмотрите на самые необычные, странные, причудливые и бессмысленные машины в этой огромной галерее

Британская марка Alvis также могла бы праздновать свою сотую годовщину, если дожила бы до наших дней. Однако последний автомобиль был выпущен фирмой в 1967 году, а до наших дней дошли коллекционные машины пропавшей фирмы с красивыми капотными фигурками – соколом и зайцем.



Фото: один из 30 родстеров Alvis 12/75, образца 1920 года, доживших до наших дней / New Atlas

Зато предприятия, основанные в 1919 году Андре Ситроеном и Уолтером Бентли, существуют и поныне. К тому же, неплохо чувствуют себя и выставили роскошную экспозицию на автошоу. Mini также не отставала и привезла из-за океана несколько интересных моделей во главе с Mini 60 Years Special Edition.

Фото: экспозиция шоу Motorclassica 2019 / New Atlas

Среди других интересностей выставки: коллекция классических японских спорткаров и мировая премьера (!) австралийского суперкара Bolwell Nagari 500, о котором мы расскажем отдельно.

Фото: Bolwell Nagari 500 и Bolwell Nagari 1971 года / New Atlas

Награду "Автомобиль шоу" в конкурсе элегантности Motorclassica 2019 получил Aston Martin DB 2/4 MKIII, изображенный ниже.

Также интересно: Видео: владелец разбил Mercedes-AMG C63 S ради трех секунд сомнительной славы