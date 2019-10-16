И пискнуть не успел, как потерял кучу денег на дорогой ремонт. А может и на все деньги "влип", если от удара выгнулась рама.

Владелец спорткара хотел устроить эффектный проезд перед немногочисленными зрителями, а вместо этого остался в дураках и получил хлопоты с ремонтом новенького “Мерса”, стоимостью не менее 75 тысяч долларов.

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Коротенькое видео было снято в Роттердаме, во время выезда автомобилей с мероприятия 100% Autolive. Желая похвастаться своим красивым и мощным Mercedes-AMG C63 S, владелец, как объясняется в описании видео, отключил систему стабилизации и пытался проехать поворот с дрифтом, чтобы эффектно покинуть место события. Но не умеешь – не берись.

Все было прекрасно и задумка, вроде бы, удалась, но восстановить равновесие автомобиля после заноса водителю не удалось. Неуправляемый занос, разворот на 180 градусов и встреча правого борта машины с деревом. Финиш.

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