І зойкнути не встиг, як втратив купу грошей на дорогий ремонт. А може й на всі гроші "влип", якщо від удару вигнулась рама.

Власник спорткара хотів влаштувати ефектний проїзд перед нечисленими глядачами, а натомість пошився в дурні та отримав клопоту з ремонтом новенького “Мерса”, вартістю не менше 75 тисяч доларів.

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Коротеньке відео було зняте в Роттердамі, під час виїзду автомобілів з заходу 100% Autolive. Бажаючи похизуватись своїм гарним і потужним Mercedes-AMG C63 S, власник, як пояснюється в описі відео, відключив систему стабілізації та намагався проїхати поворот з дріфтом, аби ефектно залишити місце події. Та не вмієш – не берись.



Все було чудово і задум, начебто, вдався, але відновити рівновагу автомобіля, після заносу водієві не вдалось. Некерований занос, розворот на 180 градусів і зустріч правого борту машини з деревом. Фініш.

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